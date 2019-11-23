Фигуристы Мишина и Галлямов стали третьими на этапе Гран-при в Саппоро

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место на заключительном этапе Гран-при в японском Саппоро.

По сумме двух программ спортсмены набрали 203,35 балла. Победу одержали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (226,96), вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).

Еще одна российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин стали четвертыми — 189,34.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Финал Гран-при пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее сообщалось, что российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах, заняли второе место на этапе Гран-при в Саппоро.

Фигурное катание. Гран-при. Саппоро. Спортивные пары. Произвольная программа

1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 226,96;

2. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 208,49;

3. Анастасия Мишина/ Александр Галлямов (Россия) — 203,35;

4. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Россия) — 189,34.