Фигуристы Мишина и Галлямов стали третьими на этапе Гран-при в Саппоро
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место на заключительном этапе Гран-при в японском Саппоро.
По сумме двух программ спортсмены набрали 203,35 балла. Победу одержали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (226,96), вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).
Еще одна российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин стали четвертыми — 189,34.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Финал Гран-при пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Ранее сообщалось, что российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах, заняли второе место на этапе Гран-при в Саппоро.
Фигурное катание. Гран-при. Саппоро. Спортивные пары. Произвольная программа
1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 226,96;
2. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 208,49;
3. Анастасия Мишина/ Александр Галлямов (Россия) — 203,35;
4. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Россия) — 189,34.