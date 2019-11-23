Фигурист Нгуен высказался о российском пьедестале на Rostelecom Cup

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Канадский фигурист Нам Нгуен в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о полностью российском пьедестале на этапе Гран-при в Москве.

«Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов потрудились на славу в обеих программах и заслужили быть на подиуме. Я остался под впечатлением от того, что они способны делать.

Так что, с одной стороны, нет ничего удивительного в том, что все три места остались за россиянами. С другой, это действительно впечатляет, потому что показывает, насколько сильное в России в фигурное катание. Лично для меня это что-то невероятное. Я аплодирую ребятам. Их пример вдохновляет.

Хотя я, конечно, был бы рад и сам оказаться на подиуме, если бы не ошибка на четверном сальхове в произвольной программе», — рассказал канадец.

Ранее сообщалось, что Нгуен рассказал о давлении при выступлении после японца Юдзуру Ханю