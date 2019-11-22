Китайская пара Суй/Хань побила мировой рекорд в парном фигурном катании
Китайские фигуристы Вэньцзин Суй / Цун Хань побили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди пар на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Предыдущее рекордное достижение достижение было на счету россиян Владимира Морозова и Евгении Тарасовой.
Итоги короткой программы в соревнованиях пар на Гран-при в Японии.
1. Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай) — 81,27 (мировой рекорд)
2. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 71,21
3. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 69,00
4. Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 64,94
5. Алекса Шимека — Крис Книрим (США) — 63,63
6. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 62,41
7. Тара Кейн — Дэнни О'Ши (США) — 58,70
8. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 57,55
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в короткой программе на шестом этапе гран-при в Японии.