Временно отстранен глава Всероссийской федерации легкой атлетики

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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба AIU, причиной отстранения стало дело Данилы Лысенко, дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен был отстранен в августе 2018 года за пропуск нескольких допинг-тестов. По итогам расследования, проведенного AIU совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сделаны выводы о том, что чиновники ВФЛА сфальсифицировали документы для защиты атлета.

Также временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления организации, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ Елена Орлова и антидопинговый координатор Елена Иконникова

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) рассмотрит вопрос о восстановлении ВФЛА в правах 21 ноября.