«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский «Ювентус» договорился о трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
По информации издания, руководство итальянского клуба осталось под впечатлением от выступления россиянина в матчах группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», в котором игрок забил два мяча. Благодаря посредничеству Габриэле Джуффрида туринцы договорились о праве первоочередной покупки футболиста летом 2020 года.
Отмечается, что в настоящее время сумма трансфера неизвестна. Предполагается, что «Локомотив» получит за хавбека €40 млн.