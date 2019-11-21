«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

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Туринский «Ювентус» договорился о трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.

По информации издания, руководство итальянского клуба осталось под впечатлением от выступления россиянина в матчах группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», в котором игрок забил два мяча. Благодаря посредничеству Габриэле Джуффрида туринцы договорились о праве первоочередной покупки футболиста летом 2020 года.

Отмечается, что в настоящее время сумма трансфера неизвестна. Предполагается, что «Локомотив» получит за хавбека €40 млн.

Ранее «Локомотив» назвал стоимость братьев Миранчуков.