Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»

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Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола (УАФ) вынес решение по инциденту, произошедшему во время матча 14-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахетром».

Напомним, что встреча завершилась победой «шахтеров» с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты «Динамо» начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо. Оба футболиста не смогли остаться равнодушными и заплакали, а Тайсон еще и показал неприличный жест в сторону зрителей, за что был удален с поля.

Известно, что киевляне наказаны проведением одного домашнего матча Украинской премьер-лиги (УПЛ) без зрителей, а также должны опратить штраф в размере 500 тыс. гривен, что равняется примерно €18,6 тыс. Также согласно решению комитета предусмотрен еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.

Следующие домашние матчи УПЛ «Динамо» проведет с «Мариуполем» и луганской «Зарей». Ожидается, что столичный колб может подать апелляционную жалобу на это решение.

Ранее главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о расизме в стране.