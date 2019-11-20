17-летний китаец побил рекорд Гиннеса на прыжках на скакалке

На шестых Международных соревнованиях по прыжкам со скакалкой был побит рекорд Гиннеса.

Турнир проходит в Осло, Норвегия.

17-летний спортсмен из китайского Гуанчжоу Цэнь Сяолинь смог прыгнуть за 30 секунд 228 раз. Также он побил собственный рекорд. За 30 минут юный атлет сделал 1141 прыжок, что на пять прыжков больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет побить мировой рекорд по голам в составе национальной команды.