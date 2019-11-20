Дзюба стал шестым в списке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал шестым в списке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020. Об этом сообщает Sport24.
31-летний воспитанник «Спартака» в течение десяти матчей смог поразить ворота соперников девять раз.
Лучшим стал нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн. На его счету 12 забитых мячей.
Вторую строчку разделили португалец Криштиану Роналду и израильтянин Эран Захави (11 голов).
Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал игру Артема Дзюбы против команды Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.