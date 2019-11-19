Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией на Кубке Дэвиса
Теннисист Андрей Рублев принес сборной России первую победу в матче против команды Испании Кубке Дэвиса.
Россиянин одержал победу над Роберто Баутистой-Агутом со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0). Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут.
В следующем матче Карен Хачанов встретится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.
В первом матче российская национальная команда обыграла сборную Хорватии со счетом 3:0.
Ранее Хачанов поговорил о победе в матче с Хорватией в Кубке Дэвиса.
Теннис. Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа B
Андрей Рублев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0)