Два футболиста дебютируют в составе сборной России в официальных матчах

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Сборная России объявила состав на матч заключительного тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино.

В официальных матчах за национальную команду дебютируют вратарь Антон Шунин и защитник Максим Беляев.

Стартовый состав сборной России: Шунин, Беляев, Кузяев, Петров, Кудряшов, Джикия, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов, Дзюба.

Встреча между сборными Сан-Марино и России пройдет в Серравалле. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22.45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Молдавии.