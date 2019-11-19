Оргкомитет Евро-2020 ответил на новость о лишении России домашних матчей

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Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном лишении России права проведения матчей первенства.

19 ноября британское издание Daily Mail сообщило, что в связи с допинговым скандалом Россия может не принять матчи Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Сорокин заявил, что договор о проведении матчей заключен с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а не с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Со мнению функционера, иностранные СМИ лишь пытаются «раскачать» тему.

«Россия продолжает планомерную организацию своей части континентального первенства. Постараемся сделать ее очень запоминающейся для всех гостей — это наш ответ Daily Mail и прочим коллегам», — цитирует Сорокина «Чемпионат.com».

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах континента. Санкт-Петеребург примет три матча группового этапа, а также встречу 1/4 финала.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал чушью заявление о лишении России матчей Евро.