Чемпион СССР по теннису был найден мертвым в своей квартире

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В Москве скончался многократный чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Вячеслав Егоров.

Как сообщила «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 81-летний мужчина был обнаружен в своей квартире. Судмедэксперты установили, что смерть наступила с 13 по 16 ноября.

Стоит отметить, что в 2012 году спортсмена включили в Зал российской теннисной славы.

Ранее сообщалось, что выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии.