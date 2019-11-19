Чемпион СССР по теннису был найден мертвым в своей квартире
В Москве скончался многократный чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Вячеслав Егоров.
Как сообщила «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 81-летний мужчина был обнаружен в своей квартире. Судмедэксперты установили, что смерть наступила с 13 по 16 ноября.
Стоит отметить, что в 2012 году спортсмена включили в Зал российской теннисной славы.
Ранее сообщалось, что выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии.