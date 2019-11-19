Отец Хабиба объяснил отсутствие флага России на боях сына
Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал отсутствие флага России у сына во время его выходов в октагон.
В октябре на пресс-конференции в Москве заклятый оппонент Хабиба ирландец Конор Макгрегор упрекнул Нурмагомедова в том, что он выходит в октагон без российского флага.
«Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан – это Россия. У нас и большая родина, и малая обозначены. Мы субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз как россиян», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Мир 24».