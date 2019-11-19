«Лос-Анджелес» впервые проиграл без Ковальчука
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» дома победил «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча закончилась со счетом 3:0.
У победителей отличились Конор Гарланд, Дерек Степан и Джейкоб Чикран.
Стоит отметить, что у «Кингз» вновь отсутствовал российский нападающий Илья Ковальчук.
НХЛ - регулярный чемпионат
«Аризона Койотс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:0
1:0 — Гарланд (Дворак, Шмальц) – 03:12' (5x5)
2:0 — Степан (Дворак, Кессел) – 14:48' (5x4)
3:0 — Чикран (Гарланд, Шмальц) – 30:47' (5x4).