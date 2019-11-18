Игрок сборной Украины хвалебно отозвался о наставнике «Спартака»

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Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка хвалебно отозвался о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско, передает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на еженедельник «Футбол».

Коноплянка играл под руководством Тедеско в немецком клубе «Шальке». Специалист был уволен из клуба после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов. В середине октября он возглавил российскую команду.

«Тедеско — хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в «Шальке» у него присутствовала некая закрепощенность», — заявил хавбек.

Ранее Томас Цорн заявил, что Тедеско был основным кандидатом на пост тренера.