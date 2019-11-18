Овечкин может продолжить карьеру в КХЛ

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает газета «Известия».

Об этом рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он отметил, что Овечкин может перейти в КХЛ из-за желания принять участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Он сам должен принять решение о продолжении своей карьеры. Возможно, один из клубов КХЛ сделает ему такое предложение, от которого нельзя будет отказаться», — заявил Третьяк.

Ранее Овечкин высказался после поражения от «Монреаля» в матче НХЛ.