Сундквист оштрафован на $7 тысяч за атаку на вратаря «Анахайма»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между игроками «Сент-Луис Блюза» и «Анахайм Дакс» произошел инцидент. Об этом сообщает твиттер департамента НХЛ по безопасности игроков.
Встреча, проходившая на домашнем стадионе «блюзменов», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
На вратаря «Дакс» Джона Гибсона исполнил неправильную атаку нападающий «Сент-Луиса» Оскар Сундквист. За это он получил максимально возможный штраф по условиям коллективного соглашения — $7 392, а также две минуты.
А за стычку шведа с форвардом «Анахайма» Николасом Делорье оба игрока также были оштрафованы.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» проиграл «Анахайму» в дебютном матче Клима Костина в НХЛ.
Things you shouldn't do...— FOX Sports West (@FoxSportsWest) November 17, 2019
That.@AnaheimDucks | #LetsGoDucks pic.twitter.com/gx3OalT5t3