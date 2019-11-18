Сундквист оштрафован на $7 тысяч за атаку на вратаря «Анахайма»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между игроками «Сент-Луис Блюза» и «Анахайм Дакс» произошел инцидент. Об этом сообщает твиттер департамента НХЛ по безопасности игроков.

Встреча, проходившая на домашнем стадионе «блюзменов», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

На вратаря «Дакс» Джона Гибсона исполнил неправильную атаку нападающий «Сент-Луиса» Оскар Сундквист. За это он получил максимально возможный штраф по условиям коллективного соглашения — $7 392, а также две минуты.

А за стычку шведа с форвардом «Анахайма» Николасом Делорье оба игрока также были оштрафованы.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» проиграл «Анахайму» в дебютном матче Клима Костина в НХЛ.