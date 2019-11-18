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Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о желании войти в элиту мирового тенниса после победы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, он находится рядом с титулом «Большого шлема» и следующем году попытается завоевать его.

«Это какое-то безумие! Совсем недавно я просто радовался попаданию на Итоговый. турнир, а теперь держу кубок в руках! Дальше — больше. Впереди — титулы «Большого шлема», я буду очень стараться, чтобы в следующем году завоевать их», — сказал Циципас.

Ранее сообщалось, что Циципас назвал безумным свой победный финал Итогового турнира АТР.