Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России
Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на социальные сети украинца.
«А за 1:4 от сборной Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — написал Вацко.
Напомним, что сборные Украины и России отобрались на Евро-2020. Команды не смогут встретиться друг с другом вплоть до полуфинала.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вышел на второе место по количеству игр во главе национальной команды.
А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул ���� чемпіонів Європи? ������— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) November 16, 2019