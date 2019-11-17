Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России

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Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на социальные сети украинца.

«А за 1:4 от сборной Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — написал Вацко.

Напомним, что сборные Украины и России отобрались на Евро-2020. Команды не смогут встретиться друг с другом вплоть до полуфинала.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вышел на второе место по количеству игр во главе национальной команды.