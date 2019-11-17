Игрок «Нью-Джерси» Гусев признан второй звездой матча с «Монреалем»
Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс».
Российский форвард провел на льду 15 минут и 2 секунды и забросил одну шайбу.
Первым стал нападающий «дьяволов» Кайл Палмиери, результативный бросок которого принес «Нью-Джерси» победу в овертайме.
Третьей звездой признан вратарь «Монреаля» Кейт Кинкейд, отразивший 39 бросков.
Ранее сообщалось, что встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.