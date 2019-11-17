Сборная Германии разгромила команду Белоруссии в матче отбора Евро-2020

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Сборная Германии нанесла разгромное поражение команде Белоруссии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Встреча, прошедшая в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Тони Кроос, также отличились Маттиас Гинтер и Леон Горецка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров сборная Германии (18 очков) лидирует в турнирной таблице группы C. Команда Белоруссии (4) располагается на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила команде Бельгии в домашнем матче отбора Евро-2020.

Футбол. Евро-2020. Отборочный этап. Группа C. 7-й тур

Германия — Белоруссия — 4:0

Голы: 1:0 — Гинтер, 41; 2:0 — Горецка, 49; 3:0 — Кроос, 55; 4:0 — Кроос, 83.