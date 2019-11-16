Сборные России и Бельгии объявили составы на матч Евро-2020

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Тренерские штабы сборной России и Бельгии объявили стартовые составы на матч девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.

Встреча пройдет сегодня, 16 ноября в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав сборной России: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Сергей Петров, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.

Состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойата, Томас Вермален, Тимоти Кастань, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Торган Азар, Дрис Мертенс, Эден Азар, Ромелу Лукаку.

Ранее сборная России обратилась к фанатам перед матчем против Бельгии.