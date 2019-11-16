Определен состав женской биатлонной сборной на первые три этапа КМ

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Определен состав женской биатлонной сборной на первые три этапа Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС.

В состав национальной команды вошли: Светлана Миронова, Кристина Резцова, Тамара Воронина, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Виктория Сливко.

Первые четыре спортсменки успешно выполнили критерии, необходимые для попадания в основу (набрали наибольшее количество баллов после контрольных стартов).

Юрлова-Перхт отобралась благодаря попаданию в топ-15 мирового рейтинга, Сливко стала членом сборной как победительница общего зачета Кубка IBU.

Ранее сообщалось, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Анатолий Касперовлч прокомментировал ситуацию, сложившуюся из-за травмы руки.