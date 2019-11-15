Фигуристы Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

За свое выступление пара получила 80,14. Второе место занимают их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (76,81), третьими также стали представители России Ксения Столбова и Андрей Новоселов (68,74).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Произвольные выступления дуэты представят 16 ноября.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при в Москве.

Фигурное катание. Гран-при. Москва. Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 80,14;

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 76,81;

3. Ксения Столбова и Андрей Новоселов (Россия) — 68,74.