Надаль обыграл Циципаса и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал ATP Finals
Испанец Рафаэль Надаль одержал победу в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Первая ракетка мира переиграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут.
Надаль сохранил шанс на выход в полуфинал турнира. Для этого россиянин Даниил Медведев должен обыграть немца Александра Зверева. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сам Медведев потерял шансы на выход в полуфинал.
Ранее сообщалось, что Надаль пятый раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира.
Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Группа Андре Агасси. 3-й тур
Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5