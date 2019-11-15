Надаль обыграл Циципаса и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал ATP Finals

<img src="//img.gazeta.ru/files3/94/12811094/RTX78PN2-pic905-895x505-96536.jpg">

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Первая ракетка мира переиграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут.

Надаль сохранил шанс на выход в полуфинал турнира. Для этого россиянин Даниил Медведев должен обыграть немца Александра Зверева. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сам Медведев потерял шансы на выход в полуфинал.

Ранее сообщалось, что Надаль пятый раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира.

Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Группа Андре Агасси. 3-й тур

Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5