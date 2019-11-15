«Атлетико» и «Вильярреалу» запретили играть в США

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Двенадцатый арбитражный суд в Мадриде, Испания, запретил проводить матч 16-го тура национального чемпионата в США. Об этом сообщает Marca.

«Вильярреал» намеревался сразиться с мадридским «Атлетико» в Майами, однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступила против проведения внутренних матчей за рубежом, несмотря на то, что сами клубы и Ла Лига были за.

Таким образом, матч «Вильярреал» — «Атлетико» пройдет 6 декабря на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» против проведения матча «Вильярреал» — «Атлетико» в США.