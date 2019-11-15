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Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов попросил прощения у болельщиков за неудачный бой с англичанином Линтоном Васселом на Bellator 234. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на социальные сети спортсмена.

По его словам, причиной поражения является повреждение связок после первого раунда, которое не позволило биться в полную силу в дальнейшем.

Также спортсмен заявил, что вернется в октагон после операции более сильным, чем в настоящий момент.

Ранее сообщалось, что российский боксер Эдуард Трояновский одержал победу над чехом Йозефом Заградником и стал обладателем чемпионского пояса Евразийского боксерского парламента (ЕВР).