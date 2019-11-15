Харитонов уступил Васселу в главном бою турнира Bellator

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов уступил британцу Линтону Васселу в главном бою турнира Bellator 234.

Харитонов был отправлен в технический нокаут во втором раунде противостояния.

Отечественный спортсмен является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships (2004). За свою карьеру в ММА он выступал под эгидой Pride, К-1 HERO's, Dream, Strikeforce, а в настоящее время Сергей имеет контракт с M-1 Global.

После этого поражения в статистике Харитонова 38 поединков — в них он одержал 30 побед.

Ранее сообщалось, что чемпион Bellator в двух весовых категориях бразилец Патрисиу Фрейри высказался об экс-чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коноре Макгрегоре.