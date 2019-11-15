Англия вышла в финальную часть Евро-2020

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Сборная Англии стала участницей финального этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года. Чемпионы мира 1966 года заняли первую строчку в турнирной таблице группы А.

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» подопечные Гарета Саутгейта разгромили сборную Черногории с неприличным счетом 7:0. Автором хет-трика в составе победителей стал нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн. Окслейд-Чемберлен, Абрахам и Рэшфорд отличились по разу, еще один мяч черногорцы отправили в свои ворота.

Ранее сообщалось, что сборная Исландии сыграла вничью с командой Турции в матче девятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Футбол. Евро-2020. Отборочный этап. Группа А. 9-й тур

Англия — Черногория — 7:0.