Наставник «Ак Барса» прокомментировал историческое достижение вратаря

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал историческое достижение вратаря Тимура Билялова, установившего рекордную «сухую» серию в матчах чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба трехкратных обладателей Кубка Гагарина.

По его словам, «Ак Барс» провел слабый второй период.

«Настораживает вторая двадцатиминутка, точнее ее пассивность. Можно было действовать агрессивнее, в большинстве не было бросков. Билялов — молодец, его игра заслуживает похвалы. В раздевалке мы его поздравили», — сказал Квартальнов.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)