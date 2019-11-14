Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает «Чемпионат.com».
В СМИ появилась информация, что калифорнийский клуб хочет расторгнуть контракт с россиянином.
«Не знаю, о чем там сообщали. Я обычный игрок. «Кингз» идут на последнем месте, так что главный тренер должен что-то делать, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Я здесь каждый день ради парней, ради клуба, и, если я им понадоблюсь, я готов выходить на лед», — приводит слова хоккеиста Джон Розен в Twitter.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук принял участие в 17 матчах, в которых набрал девять (6+3) очков.
Ранее сообщалось, что Ковальчук проведет новые переговоры с «Лос-Анджелесом».