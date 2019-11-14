ЦСКА потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах КХЛ

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Московский ЦСКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. В составе победителей отличились Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев. У хозяев дубль оформил Андрей Светлаков.

Для ЦСКА это поражение стало четвертым в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс» из Нур-Султана.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«ЦСКА » (Москва, Россия) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

0:1 — Ларсен (Умарк, Хартикайнен) — 09:28

1:1 — Светлаков (Толчинский, Слепышев) — 09:53

2:1 — Светлаков (Робинсон, Капризов) — 12:41

2:2 — Маннинен (Коледов, Сошников) — 15:31

2:3 — Пашнин (Кадейкин) — 46:19

2:4 — Майоров (Кадейкин, Кугрышев) — 48:31

2:5 — Кугрышев (Пашнин, Жарков) — 59:59 (en)