ЦСКА потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах КХЛ
Московский ЦСКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. В составе победителей отличились Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев. У хозяев дубль оформил Андрей Светлаков.
Для ЦСКА это поражение стало четвертым в последних пяти матчах регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс» из Нур-Султана.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ЦСКА » (Москва, Россия) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
0:1 — Ларсен (Умарк, Хартикайнен) — 09:28
1:1 — Светлаков (Толчинский, Слепышев) — 09:53
2:1 — Светлаков (Робинсон, Капризов) — 12:41
2:2 — Маннинен (Коледов, Сошников) — 15:31
2:3 — Пашнин (Кадейкин) — 46:19
2:4 — Майоров (Кадейкин, Кугрышев) — 48:31
2:5 — Кугрышев (Пашнин, Жарков) — 59:59 (en)