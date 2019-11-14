Попавший в расистский скандал тренер возглавил сборную России
Итальянский специалист Серджио Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу, передает ТАСС.
Решение об утверждении специалиста было принято президиумом Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«Он будет готовить команду к Олимпийским играм», — заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.
Бузато был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России 10 сентября после отставки Вадима Панкова.
После матча квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года с национальной командой Южной Кореи Бузато растянул глаза пальцами.
Ранее сообщалось, что итальянец был дисквалифицирован за расистский жест.