Медведев: надеюсь, в моей карьере такое больше не повторится

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Даниил Медведев поделился мнением относительно поражения от Рафаэля Надаля в матче Итогового турнира АТР.

Российский теннисист вел со счетом 5:1, 40:30 в решающей партии, но уступил на тай-брейке.

«Честно говоря, я почувствовал, что матч за Рафой только в конце, когда он выиграл матчбол. Все остальное время я старался выиграть, даже упустив преимущество.

Как итог, только после тай-брейка я осознал поражение. Надеюсь, в моей карьере больше не будет таких моментов — это теннис. Рафа боролся на своем лучшем уровне, отдавал всего себя. Он мог сдаться и просто отдать мне очко, но Надаль никогда так не поступит», — приводит слова Медведева Sports.ru.

Ранее Надаль заявил, что такие камбэки, как в поединке с Медведевым, случаются в одном случае из 1000.