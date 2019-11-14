Медведев: надеюсь, в моей карьере такое больше не повторится
Даниил Медведев поделился мнением относительно поражения от Рафаэля Надаля в матче Итогового турнира АТР.
Российский теннисист вел со счетом 5:1, 40:30 в решающей партии, но уступил на тай-брейке.
«Честно говоря, я почувствовал, что матч за Рафой только в конце, когда он выиграл матчбол. Все остальное время я старался выиграть, даже упустив преимущество.
Как итог, только после тай-брейка я осознал поражение. Надеюсь, в моей карьере больше не будет таких моментов — это теннис. Рафа боролся на своем лучшем уровне, отдавал всего себя. Он мог сдаться и просто отдать мне очко, но Надаль никогда так не поступит», — приводит слова Медведева Sports.ru.
Ранее Надаль заявил, что такие камбэки, как в поединке с Медведевым, случаются в одном случае из 1000.