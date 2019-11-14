Надаль извинился перед Медведевым за везение

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Первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль рассказал о камбэке в матче ATP Finals против Даниила Медведева из России.

В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел победить на тай-брейке.

«Мне сильно повезло: Даниил играл лучше меня в решающей партии. Хотелось бы просто извиниться перед ним — это достаточно тяжелое поражение.

В концовке матча я был немного лучше. Что касается игры в целом, то я играл гораздо лучше, нежели два дня назад. Меня, естественно, это радует», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.

Ранее Кафельников удивился поражению Медведева.