Надаль: такие камбэки случаются в одном случае из 1000
Первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль остался в восторге от камбэка в матче ATP Finals против Даниила Медведева.
В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел победить на тай-брейке.
«Считаю, что такие камбэки случаются в одном случае из тысячи.
Прекрасно знаю, как тяжело доводить до победы матчи, в которых ведешь в два брейка и один из них уступаешь. Сегодня было так же: я почувствовал, что могу выиграть, сделав счет 3:5. У меня был шанс», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.