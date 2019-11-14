Надаль: такие камбэки случаются в одном случае из 1000

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Первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль остался в восторге от камбэка в матче ATP Finals против Даниила Медведева.

В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел победить на тай-брейке.

«Считаю, что такие камбэки случаются в одном случае из тысячи.

Прекрасно знаю, как тяжело доводить до победы матчи, в которых ведешь в два брейка и один из них уступаешь. Сегодня было так же: я почувствовал, что могу выиграть, сделав счет 3:5. У меня был шанс», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.

Ранее Медведев высказался после поражения от Надаля.