Тедеско сравнил «Спартак» и «Баварию»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о величии красно-белых и привел в сравнение мюнхенскую «Баварию», передает Sport24.

Специалист отметил, что у него было предложение от клуба из чемпионата Германии, однако он принял решение возглавить российскую команду.

«Я быстро понял, насколько это важный клуб. Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один. «Спартак» для России как «Бавария» для Германии», — заявил он.

Тедеско сменил на посту Олега Кононова в середине октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Тедеско мог возглавить клуб из Бундеслиги.