Тедеско сравнил «Спартак» и «Баварию»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о величии красно-белых и привел в сравнение мюнхенскую «Баварию», передает Sport24.
Специалист отметил, что у него было предложение от клуба из чемпионата Германии, однако он принял решение возглавить российскую команду.
«Я быстро понял, насколько это важный клуб. Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один. «Спартак» для России как «Бавария» для Германии», — заявил он.
Тедеско сменил на посту Олега Кононова в середине октября 2019 года.
Ранее сообщалось, что Тедеско мог возглавить клуб из Бундеслиги.