Ковальчук в скором времени может покинуть «Лос-Анджелес»

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Российский нападающий Илья Ковальчук близок к уходу из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hockey News.

13 ноября стало известно, что игрок выведен из состава команды — он может тренироваться в составе «Лос-Анджелеса», однако принимать участия в официальных матчах не будет.

Контракт Ковальчук с командой подписал летом 2018 года, однако с тех пор не закрепился прочно в основном составе и в прошлом сезоне часто не попадал в заявку на матч.

Пока нет информации, где может продолжить свою карьеру российский хоккеист.

Ранее экс-тренер сборной России высказался о ситуации с Ковальчуком.