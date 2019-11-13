Ковальчук в скором времени может покинуть «Лос-Анджелес»
Российский нападающий Илья Ковальчук близок к уходу из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hockey News.
13 ноября стало известно, что игрок выведен из состава команды — он может тренироваться в составе «Лос-Анджелеса», однако принимать участия в официальных матчах не будет.
Контракт Ковальчук с командой подписал летом 2018 года, однако с тех пор не закрепился прочно в основном составе и в прошлом сезоне часто не попадал в заявку на матч.
Пока нет информации, где может продолжить свою карьеру российский хоккеист.
Ранее экс-тренер сборной России высказался о ситуации с Ковальчуком.