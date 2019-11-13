Медведев проиграл Надалю в матче Итогового турнира АТР

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Российский теннисист Даниил Медведев в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов проиграл испанскому спортсмену Рафаэлю Надалю.

Встреча завершилась в трех сетах с результатом 6:7, 6:3: 7:6 в пользу испанца. На турнире это второй проигранный поединок для россиянина.

Первый сет выиграл российский теннисист, игру спортсмены довели до тай-брейка. Во втором раунде сильнее оказался испанский теннисист.

В третьем сете россиянин повел со счетом 4:0, однако потом растерял все преимущество, но сумел перевести сет в тай-брейк. Однако испанец оказался сильнее и смог выиграть матч.

Примечательно, что Медведев в финале Открытого чемпионата США проиграл именно Надалю.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что разозливший Надаля журналист потребовал от теннисиста извинения.