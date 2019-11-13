Давид Вилья стал владельцем клуба в США

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Испанский футболист Давид Вилья стал владельцем клуба второго футбольного дивизиона США (USL) «Куинсбро». Об этом сообщает пресс-служба японского «Виссела Кобе» — клуба, в котором в данный момент выступает игрок.

Известно, что форвард недавно стал частью инвестиционной группы под руководством Джонатана Крейна, генерального директора компании по управлению активами KraneShares, купившую команду, которая начнет выступления в USL со следующего сезона.

По словам Вильи, он бы хотел передавать свой игровой опыт, который поможет «Куинсборо» расти и развиваться.

Напомним, что у футболиста есть опыт выступления в Северной Америке. Так, с 2014 по 2018 год он защищал цвета «Нью-Йорк Сити». Также на его счеты выступления за такие клубы, как каталонская «Барселона», мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Также с 2005 по 2017 год он вызывался в сборную Испании.

Ранее сообщалось, что «Барса» может бесплатно отпустить своего игрока Луиса Суареса в клуб Высшей футбольной лиги США (MLS) «Интер Майами», владельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.