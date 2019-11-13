Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» Малкина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме переиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Каапо Какко, также отличился Адам Фокс с передачи Артемия Панарина. У гостей шайбы забросили Джастин Шульц и Джаред Макканн.

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Российский голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 30 из 32 бросков.

Ранее сообщалось, что Панарин продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

1:0 — Какко (Лемье, Деанджело) — 06:42

2:0 — Фокс (Панарин, Хитил) — 19:50

2:1 — Шульц (Малкин, Петтерссон) — 21:13

2:2 — Макканн (Симон) — 32:33 (5x4)

3:2 — Какко — 62:24 (3x3)