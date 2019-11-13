Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» Малкина
«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме переиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Каапо Какко, также отличился Адам Фокс с передачи Артемия Панарина. У гостей шайбы забросили Джастин Шульц и Джаред Макканн.
Форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Российский голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 30 из 32 бросков.
Ранее сообщалось, что Панарин продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
1:0 — Какко (Лемье, Деанджело) — 06:42
2:0 — Фокс (Панарин, Хитил) — 19:50
2:1 — Шульц (Малкин, Петтерссон) — 21:13
2:2 — Макканн (Симон) — 32:33 (5x4)
3:2 — Какко — 62:24 (3x3)