Головин может сыграть со сборной Бельгии

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Полузащитник «Монако» Александр Головин может сыграть с национальной командой Бельгии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал врач российской команды Эдуард Безуглов. Он сообщил, что в расположение сборной игрок прибыл без повреждения, однако он на протяжении долгого времени испытывает проблемы с сухожилиями в паховой области.

«Вчера мы сделали обследование - слава богу, значимых проблем не увидели. Надеюсь, что в ближайшие дни он приступит к тренировкам и сыграет в матче с Бельгией», — заявил специалист.

Россия и Бельгия сыграют 16 ноября. При этом обе сборные уже гарантировали себе выход на европейское первенство.

Ранее экс-менеджер «Монако» Васильев высказался о трансфере Головина.