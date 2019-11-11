Глава WADA заявил о неготовности спорта к допинговому скандалу в России

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился воспоминаниями о начале допингового скандала в российском спорте, передает РИА «Новости».

В 2015 году Россия была обвинена в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. WADA заявило о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, а спустя год были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена, в которых утверждалось о махинациях с допинг-пробами российских спортсменов.

Риди заявил, что благодаря данным информатора Виталия Степанова, который работал в РУСАДА, WADA получило весомые факты нарушений в работе антидопинговой системы в России.

«Спорт вообще не был готов к такому, совершенно не готов к последствиям: Россия — крупнейшая спортивная держава, российские спортсмены выигрывали много наград, в России проходило множество соревнований.

Функционер заявил, что последствия скандала были серьезными, так как проведение многих соревнований в России, в особенности по зимним видам спорта, стало проблематичным.

В сентябре 2019 года WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации из-за обнаружения изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА.