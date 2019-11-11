Глушаков требует от бывшей жены баснословную сумму

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Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков хочет взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд, передает «Чемпионат».

Как информирует телеграм-канал Mash, 32-летний футболист требует от экс-супруги 204 млн рублей. Из этих денег 201 млн приходится на убытки из-за бракоразводного процесса, 2 миллион станет компенсацией за распространение слухов о нем, а еще один млн — возмещение морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

11 ноября футболист подал против экс-супруги иск о защите чести и достоинства.

Судебные разбирательства со своей бывшей женой Дарьей продолжаются с осени 2018 года.

Ранее Роналду поссорился с тренером «Ювентуса».