Туктамышева продолжит карьеру до Олимпиады — 2022
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на будущее, передает ТАСС.
Российская фигуристка не намерена завершать карьеру как минимум до зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.
За время своего спортивного пути Туктамышева могла выступить на двух Олимпийских играх - в 2014 году в Сочи и в 2018-м в в южнокорейском Пхенчхане. Однако оба раза фигуристка не смогла попасть на соревнования.
В то же время, спортсменка не знает, как будет складываться ее карьера после 2022 года.