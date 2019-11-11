Туктамышева продолжит карьеру до Олимпиады — 2022

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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на будущее, передает ТАСС.

Российская фигуристка не намерена завершать карьеру как минимум до зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

За время своего спортивного пути Туктамышева могла выступить на двух Олимпийских играх - в 2014 году в Сочи и в 2018-м в в южнокорейском Пхенчхане. Однако оба раза фигуристка не смогла попасть на соревнования.

В то же время, спортсменка не знает, как будет складываться ее карьера после 2022 года.

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