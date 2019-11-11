Медведев остался четвертым в рейтинге ATP
В рейтинге ATP произошли изменения, передает «Чемпионат».
Российский теннисист Евгений Донской опустился на 114-ю строчку.
Что же касается первой десятки, то тут изменений не произошло: Даниил Медведев идет на четвертой позиции.
Первой ракеткой мира остается испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP. 11 ноября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9585.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025.
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17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584...
114 (108). Евгений Донской (Россия) — 497.
Ранее Федерер проиграл в первом матче Итогового турнира АТР.