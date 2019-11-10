РФС рассмотрит слова тренера ЦСКА Гончаренко в адрес судьи

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) будет рассматривать инцидент, произошедший во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — ЦСКА, сообщает ТАСС.

В перерыве матча главный тренер армейского клуба Виктор Гончаренко позволил себе нецензурную брань в адрес судейской бригады. Недовольство наставника ЦСКА вызвал в том числе и пенальти, который был назначен в ворота москвичей в конце первого тайма.

На заседании КДК этому вопросу уделят внимание.

Матч ЦСКА выиграл со счетом 3:2 и поднялся на четвертое место, имея в активе 30 очков. «Сочи» располагается на последней строчке турнирной таблицы, набра 13 баллов.

Ранее сообщалось, что тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи.