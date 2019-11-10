Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» (4:2) канадец впервые в карьере оформил дубль.
Вторым стал форвард «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон. В его активе результативная передача и победный гол в овертайме во встрече с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ).
Третьей звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун, забросивший две шайбы в игре против «Баффало Сэйбрз» (5:3).
Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов обыграл «Нэшвилл Предаторз».