Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» (4:2) канадец впервые в карьере оформил дубль.

Вторым стал форвард «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон. В его активе результативная передача и победный гол в овертайме во встрече с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ).

Третьей звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун, забросивший две шайбы в игре против «Баффало Сэйбрз» (5:3).

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов обыграл «Нэшвилл Предаторз».