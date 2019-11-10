Бой Магомедшарипов — Каттар на UFC в Москве признан лучшим

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.

Напомним, что бойцовский вечер проходил в Москве. «Газета.Ru» провела его текстовую онлайн-трансляцию.

Победа досталась отечественному спортсмену единогласным решением судей. Однако стоит отметить, что бой дался россиянину непросто, несмотря на то, что в первом и втором раундах доминировал он. Магомедшарипов проводил комбинации и несколько раз неплохо попал в соперника. К третьему раунду отечественный боец подустал и начала пропускать удары.

Под конец поединка бойцы перешли в партер, но россиянин так и не сумел заставить соперника сдаться. Более того, Каттар в партере проявил активность и начал наносить удары по голове россиянина.

В итоге, на пресс-конференции, приуроченной к турниру, вице-президент UFC Дэвид Шоу заявил, что поединок Магомедшарипова с американцем признан лучшим боем вечера.

Ранее сообщалось, что Александр Волков победил Харди единогласным решением судей на турнире UFC в Москве.