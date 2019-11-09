Макгрегор назвал брата Хабиба «вечным неудачником»

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал поражение Абубакара Нурмагомедова в дебютном поединке в организации.

Двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова проиграл в первом раунде болевым приемом Давиду Заваде на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

«Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап (tap — постучать рукой — прим. «Газеты.Ru»). Вечный неудачник», — написал Макгрегор в Twitter.

Ранее двоюродный брат Хабиба рассказал о помощи отца чемпиона во время весогонки.